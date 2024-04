Topuria exige título BMF para pelear con Holloway

Ilia Topuria ha revelado una estipulación importante antes de aceptar defender su título de peso pluma de UFC contra Max Holloway.

Topuria (15-0 MMA, 7-0 UFC) espera su primera defensa del título después de reclamar el cinturón de Alexander Volkanovski en febrero para enfrentarse al recién coronado campeón de BMF Holloway (26-7 MMA, 22-7 UFC), quien deslumbró en el combate. mundo del deporte este fin de semana pasado con un nocaut sobre Justin Gaethje en UFC 300.

Holloway dejó en claro que quería pelear contra Topuria después de UFC 300, y “El Matador” ha compartido sentimientos similares. Sin embargo, Topuria se niega a ser la única persona en arriesgar su cinturón. Exige que Holloway también ponga en juego su cinturón BMF, de lo contrario no está interesado.

«Sin el cinturón BMF, no lo quiero en absoluto. Si no, voy a pelear con Volkanovski, quien merece la revancha más que él. Debido a que tiene ese cinturón, eso me entusiasma. Por eso lo quiero. Ha estado diciendo: «Ahora mismo tengo muchas opciones» y esto y aquello. No tiene opciones.

“Soy el campeón en este momento. Elijo la fecha. Elijo el lugar. Sólo tiene que estar preparado. Tiene que esperar la llamada. Siempre que lo quiera, tiene que estar listo”.

A Topuria, que es el único campeón actual de UFC con un récord invicto, le gustan sus posibilidades contra su enemigo hawaiano. Holloway tiene el récord de más peleas de UFC sin ser derribado y tiene una durabilidad legendaria, así como la confianza de salir de un momento de todos los tiempos. Pero Topuria promete poner fin a todo eso.

“Él puede decir lo que quiera. Que estoy corriendo y que él es el toro y todo eso. Vamos hombre. Simplemente trae la misma energía que tuviste en los últimos 10 segundos (contra Gaethje), pero tráela en los primeros 10 segundos. Veamos qué va a pasar. Golpee. Y veremos qué va a pasar. Sé que voy a ser el primero en apagar sus luces.

“Sé que soy mucho mejor que él en todas partes. Puedo hacer con él lo que quiera. Puedo simplemente preguntarle: ‘¿Cómo quieres que acabe contigo? ¿Quieres que te noquee? ¿Quieres que te envíe? ¿Qué quieres que haga?'»