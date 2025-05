Topuria critica a Makhachev por evitar pelea por el título

Ilia Topuria criticó a Islam Makhachev por subir al peso welter en lugar de pelear con él. Antes de que Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) dejara vacante su título de peso ligero de la UFC, descartó al excampeón de peso pluma Topuria (16-0 MMA, 8-0 UFC) como su próximo retador al título.

No le interesaba defender su cinturón contra otro peleador de 145 libras que subiera de categoría, después de que dos de sus cuatro defensas del título de peso ligero las hubiera hecho contra Alexander Volkanovski.

Makhachev siempre ha querido ser campeón de la UFC en dos divisiones, pero con su amigo Belal Muhammad ostentando el título de peso wélter, frenó sus aspiraciones. Ahora que Muhammad perdió su cinturón de peso wélter ante Jack Della Maddalena en UFC 315, Makhachev ha renunciado a su cinturón de peso ligero para retar a Della Maddalena.

Topuria, quien ahora se enfrentará a Charles Oliveira por el título vacante de peso ligero en la pelea principal del UFC 317 el 28 de junio, criticó a Makhachev por hacer el mismo movimiento que él.

«(Islam) es el mayor hipócrita que he visto. Dijo que no quería darme la oportunidad porque yo era el más débil, y ahora el más débil es el que busca la misma oportunidad que yo. ¿Cómo vas a criticar mi decisión si estás haciendo lo mismo ahora mismo? Nunca he visto tanta hipocresía en mi vida«.