Top Dolla no descarta volver a WWE

Top Dolla fue despedido de la WWE el año pasado, siendo la segunda vez que enfrentó una situación así. Desde entonces, ha estado prosperando en otras compañías, causando impacto en su debut en GCW y luego en TNA, donde trabaja con el nombre de AJ Francis.

► Top Dolla valora su segunda etapa en WWE

Durante una aparición en The Wrestling Classic con Justin y Wheezy, AJ Francis habló sobre su segunda etapa en la WWE. Justin mencionó que trabajar con amigos y Bray Wyatt debe haber hecho que valiera la pena, y el ex WWE estuvo de acuerdo, diciendo que definitivamente valió la pena y agregó que probablemente no sería su última carrera en la WWE, ya que tiene una buena relación con la gente de la empresa y tiene la esperanza de volver algún día.

“Absolutamente, absolutamente. La segunda carrera valió la pena, y les digo ahora que probablemente no será la última. Tengo una buena relación con la gente de WWE. Estuve detrás del escenario cuando estaban en Houston solo porque estaba en la ciudad con Bun B. Bun quería venir al show, pero estaba reservado. Luego terminó viniendo conmigo a TNA, y eso fue realmente genial”.

Tendremos que esperar y ver cuándo AJ Francis regresará a la WWE en algún momento, aunque le está yendo bien fuera de dicha compañía. De hecho, en sus dos estancias en la gran «W», no tuvo el éxito que se esperaba de él y de Hit Row cuando llegaron al elenco principal.