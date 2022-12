Top Dolla está confiado en que derrotarán a The Usos

Una vez que Triple H tomó las riendas de la Dirección creativa de WWE, tres de los miembros de Hit Row regresaron a la empresa y fueron reinsertados en SmackDown. Tras permanecer intrascendentes por semanas, tuvieron una rivalidad con The Viking Raiders y Legado Del Fantasma, y eventualmente Top Dolla y Ashante «Thee» Adonis se convirtieron en los nuevos retadores número de The Usos al derrotar a los dos equipos en un combate de Triple amenaza la semana pasada.

The Bloodline ha estado dominando la división varonil durante casi dos años en la WWE, con The Usos llevando más de 500 días como Campeones de Parejas. Este viernes, Jimmy y Jey Uso afrontarán un nuevo reto cuando se enfrenten a Hit Row en el próximo episodio de SmackDown.

Recientemente, Top Dolla recurrió a su cuenta de Twitter para dejarle un mensaje para The Bloodline antes de su enfrentamiento titular, el primero que tendrán siendo miembros del elenco principal de WWE.

Tomorrow… Christmas Eve-Eve 🎄#SmackDown We Get an Early Gift 🎁 pic.twitter.com/vm8wKgLVMV

— Top Dolla 🔝💵 (@AJFrancis410) December 22, 2022