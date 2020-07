El canal oficial de WWE en Youtube ha colgado un excelente vídeo de los momentos más terroríficos de Bray Wyatt en la compañía. Windham Lawrence Rotunda (33 años) es una de las mentes más maquiavélicas de WWE y desde que debutara en Florida Championship Wrestling en abril de 2009 hasta hoy bien podría quedarse corto este Top 10 de los momentos más terroríficos de Bray Wyatt que la compañía nos presenta con el siguiente vídeo:

► 10. La entrada de The Fiend

Llegaba SummerSlam 2019 y, además de ser el gran evento del verano al que ya estamos acostumbrado lo encarábamos de una manera muy ansiosa, ya que sería el debut de un nuevo personaje de Bray Wyatt, "The Fiend". Un personaje tan entrañable como despiadado, según fuimos descubriendo en las viñetas de WWE, no nos dejaría indiferentes con su puesta en escena, música por cortesía del grupo norteamericano Code Orange.

► 09. House of Horrors

En el PPV Payback 2017 tuvo lugar otro de los momentos más terroríficos de Bray Wyatt y preludio de los combates cinematográficos que por desgracia vemos tan a menudo hoy en día, el combate House of Horrors contra Randy Orton. En su época fue muy criticado e incluso llegó a ser tachado de "ridículo" por parte de la web vice.com, pero bien merece una revisión actualizada para darnos cuenta que fallos a parte, fue un combate adelantado a su tiempo.

► 08. Imitando a Undertaker

Camino a WrestleMania 31 Bray Wyatt tuvo que dar lo mejor de sí ya que, de cara a su enfrentamiento con Undertaker, tuvo que contar la historia previa al combate él solo. Undertaker no apareció en todo el año en WWE tras la derrota sufrida a manos de Brock Lesnar en WrestleMania 31 y una de las ideas más brillantes de Bray fue imitar la entrada de Undertaker dentro de un ataúd, en un programa de Monday Night Raw.

► 07. Rompiendo el cuello de Finn Balor

En su combate de debut en Summerslam 2019 no sólo nos dejó uno de los momentos más terroríficos de Bray Wyatt al entrar como "The Fiend", como ya comentamos, sino que dentro del combate también intentó dejar huella. Y qué mejor que hacerlo sobre el cuerpo de Finn Balor, debió pensar Wyatt. Gracias a una habilitad indudable y a la magia técnica de producción de WWE, la escena en la que The Fiend parece romper el cuello a Finn Balor da miedo solo con verla.

► 06. Firmando con sangre

En su reciente rivalidad con Daniel Bryan, The Fiend nos dejó otro de los segmentos más recordados de los últimos tiempos en Raw, sobre todo en lo que a firma de contratos titulares se refiere, la firma sangrienta con la que daba la oportunidad a Bryan para medirse al nuevo terror rojo de WWE. The Fiend no solo atropelló a Daniel Bryan con una correa sino que se agujereó la mano izquierda con una estilográfica para firmar el contrato con su propia sangre.

► 05. Juegos mentales en casa de The Miz

Simplemente excelente y digno de cualquier película de terror psicológico del momento. La escena en la que The Fiend se cuela en casa de los Miz para regalar un peluche a su hija pequeña es tan simple como aterradora. Digna de mención la actuación de la hija de The Miz que con tan solo un par de años ya apunta maneras delante de la cámara.

► 04. El ataque a Jerry Lawler

En los inicios del personaje de The Fiend, Bray Wyatt se dedicó a atacar a leyendas del calibre de Mick Foley, Jerry "The King" Lawler o Kane. Durante un episodio de Raw en el mes de junio de 2019, Jerry Lawler sufría en sus propias carnes lo que cuesta tener un cuadro colgado sobre la pared de la casa de Bray Wyatt.

► 03. Hacha en mano

Y si antes hablábamos de combates cinematográficos, tenemos que volver al mismo tema con otro de los combates que Bray nos dejó junto a la Familia Wyatt, el combate contra The New Day. En la búsqueda de Xavier Woods, los creativos volvieron a dejarnos uno de los momentos más terroríficos de Bray Wyatt blandiendo un hacha que en su búsqueda de la cabeza de Woods acabó golpeando, por centímetros, en el árbol tras el que se escondía.

► 02. Asustando a John Cena

De cara al novedoso combate de WrestleMania 36 contra John Cena, The Fiend mostró uno de sus poderes más característicos, la teletransportación. Con un Cena abandonado a su suerte en medio del ring de un desolado Performance Center, The Fiend se mostró sobre la plataforma elevada del centro de desempeño para, de repente, aparecer tras Cena con su frase: "Let me in!" ("Déjame entrar") en uno de los mejores finales del programa de SmackDown que se recuerdan en la era reciente.

► 01. De las entrañas del cuadrilátero

El momento más terrorífico de Bray Wyatt en su carrera en WWE, según la compañía, fue el momento en el que aprovechó la oportunidad de llevar a Seth Rollins con él a los infiernos, emergiendo desde las entrañas del ring. Cierto es que es un movimiento que ya hemos visto otras veces en WWE con Undertaker o Kane, pero no por ello deja de ser llamativo y aterrador al mismo tiempo.

Estos son los momentos más terroríficos de Bray Wyatt para WWE, pero, ¿cuáles son los tuyos? Déjanos tus momentos favoritos en la sección de comentarios.