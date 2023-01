“Ya no estoy con AEW o Ring of Honor o cualquiera de sus subsidiarias. Eso sonaba bastante legal, ¿no? Me imagino que mi carrera de lucha libre probablemente haya terminado aparte de hacer eventos de autógrafos y cosas como las que hicimos en Nashville. No sé cuántos combates de retiro, últimos combates, puede tener (Ric) Flair. No, fue un poco más complejo que eso, pero mi contrato terminó y me fui“. Así hablaba no hace mucho Tully Blanchard de su adiós a All Elite Wrestling.

► Tony Schiavone y el adiós de Tully Blanchard

Más recientemente, su ex compañero en la empresa Tony Schiavone estuvo compartiendo sus pensamientos sobre dicha noticia en un episodio reciente de su What Happened When. Es interesante señalar que el mismo entrevistador dio a entender recientemente que podría abandonar la organización Khan en un futuro cercano, aunque posteriormente aclaró sus comentarios. En cuanto a qué sigue para Tully Blanchard, de momento no se sabe nada. Aunque podemos descartar que vuelva a tener un combate.

“Fue divertido para mí poder trabajar con él nuevamente. Realmente lo disfruté, y siempre he disfrutado trabajar con Tully. Era, como hemos visto, como hemos estado observando a lo largo de los años aquí en What Happened When, era un gran talento. Lo entiendo.

“Entiendo que algunas personas quieren que la gente los recuerde como solían ser y no como son ahora. Además, tiene un trabajo muy importante, trabaja en una prisión, trabaja con los reclusos, tratando de que sus vidas vuelvan a encarrilarse. Felicitaciones a él por eso. Así que lo entiendo, y le deseo lo mejor. Fue genial poder trabajar con él”.

¿Qué pensáis del adiós de Tully Blanchard a AEW? ¿Y de las palabras de Tony Schiavone?