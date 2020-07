Los fans de AEW se sorprendieron luego de que Tony Schiavone no apareciera en la mesa de comentarios anoche para Fight For The Fallen 2020, evento en donde estaba programado para asistir como comentarista habitual de AEW. Sin embargo, al inicio del show fue abordada la situación y se informó a los fans que Taz iba a reemplazarlo.

► Tony Schiavone no tiene covid-19, pero AEW es muy cautelosa

¿El motivo? Una falta de coordinación luego de que Tony Schiavone se hiciera el respectivo test para el covid-19 en el hotel de Jacksonville, Florida en donde están ubicadas las estrellas de AEW. Y es que, a diferencia de WWE, el protocolo de AEW es bastante estricto en este sentido. Y como el resultado de su prueba se demoró en llegar, se tomó la determinación de que Taz fuera el comentarista de reemplazo.

Hay que explicar que Tony Schiavone no dio positivo al nuevo coronavirus, solamente se trató de una situación en donde el laboratorio no entregó a tiempo el resultado de su prueba, y para evitar males peores, AEW tomó esta medida de protección. Después de todo, como dijo Taz, "no manejan una tienda descuida".

Por ahora Tony Schiavone no se ha pronunciado al respecto, pero se espera que esté de regreso sin ningún problema la próxima semana. Después de todo, tanto Taz como Chris Jericho supieron suplir su ausencia en la mesa de comentaristas.