Tony Schiavone: “Hay pocos como William Regal”

A comienzos de mes, William Regal hizo su retorno a la WWE como Vicepresidente de Desarrollo de Talento Global. Muchos esperan que vuelva a ser el Gerente General de NXT pero no puede aparecer en la televisión de la compañía todavía debido a que esta fue una de las condiciones que le puso Tony Khan para permitirle salir de su contrato con All Elite Wrestling. Acerca de sus tiempos en esta compañía, supimos recientemente que el plan que tenía no se llevó a cabo. Y Will Ospreay contaba el consejo que le dio cuando trabajaron juntos.

► Tony Schiavone alaba a William Regal

La verdad es que hemos estado hablando mucho del “Gentleman Villain” desde que nos enteramos de que estaba abandonando AEW. Hoy lo hacemos nuevamente para conocer la opinión que Tony Schiavone tiene de él (vía What Happened When). Ambos trabajaron juntos en la organización Khan y justamente fue Schiavone el último con el que habló Regal antes de irse en una entrevista en televisión en la que hizo un repaso tanto a su adiós a Blackpool Combat Club como a su traición a Jon Moxley o a su breve alianza con MJF, el Campeón Mundial AEW.

“Regal es una de las personas más valiosas que puedes tener. Fue nuestro por un tiempo, y realmente pasaba mucho tiempo antes de los shows, incluso comenzaba trabajar más temprano en el día, compartiendo con los jóvenes talentos. No solo subir al ring y mostrarles cosas, sino hablar con ellos. Como sabrás si escuchaste sus podcasts, William Regal sabe hablar. No creo que sea un bocazas que habla demasiado, pero habla mucho”.

¿Tienes ganas de que William Regal vuelva a la televisión de la WWE?