Fueron tres veces Campeones en Parejas, y en su momento ostentaron el récord de reinado más largo (478 días) con los títulos. En la década de los 80, cuando la división de parejas estaba en su apogeo, fueron uno de los equipos más destacados. Aunque al principio se les comparaba con los Road Warriors, lograron desarrollar su propia identidad y se convirtieron en una de las parejas más queridas por los fans a través de un estilo rudo y una imagen intimidante que los hicieron únicos en su era. Tuvieron rivalidades legendarias con equipos como The Hart Foundation, The British Bulldogs, e incluso con los Legion of Doom. Fueron parte de eventos históricos como WrestleMania IV, V, VI y VII. Han inspirado a nuevas parejas a lo largo de los años, y su legado sigue vivo .

► ¿Cómo es posible que Demolition no estén en el Salón de la Fama de la WWE?

No faltan quienes se lo pregunten, como hacía un tiempo atrás Kevin Nash. O como hace ahora Tony Schiavone:

«Absolutamente. Es un crimen que no estén en el Salón de la Fama ya.

Mira, eso es lo que me molesta de ese Salón de la Fama. Si mereces estar en el Salón de la Fama… Supongo que pasa con todos los Salones de la Fama, ¿verdad? Siempre hay gente en contra porque no les gustas o tuvieron un problema contigo, aunque lo merezcas.

Yo tenía un problema con el Rock and Roll Hall of Fame. ¿Por qué tardaron tanto en incluir a KISS en el Rock and Roll Hall of Fame? ¿Alguien puede responder eso? No. Amo el rock and roll, y cuando veo ese Salón de la Fama pienso: ‘¿Están locos o qué carajo les pasa?’

Así que cuando veo el WWE Hall of Fame a veces, y sé que Ax y Smash no están ahí, pienso: ‘¿Están locos o qué carajo les pasa?’ Sí, deberían estar ahí.»

El problema principal parece ser la relación tensa entre Bill Eadie (Ax) y WWE, en especial por su participación en una demanda colectiva contra la empresa por problemas de conmocines cerebrales. Esto probablemente ha llevado a que la compañía los excluya hasta ahora. Si realmente valoraran la historia de su división de parejas, Demolition debería estar en el Hall of Fame sin ninguna duda.