Tony Schiavone cree que Mandy Rose no volverá a luchar

Hace exactamente una semana, presenciamos la derrota de Mandy Rose ante Roxanne Perez por el Campeonato Femenil NXT, y el final de 413 días de uno de los reinados más importantes en la marca de desarrollo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando se anunció su despido solo 24 horas después, a consecuencia de conocerse la publicación de contenido explícito para adultos en su sitio de FanTime, lo cual iba en contra de las políticas de la empresa.

► Mandy Rose gana más en su página personal que en la lucha libre

Una vez que se supo la noticia de la salida de la ex Campeona NXT, muchos fanáticos comenzaron a especular sobre el futuro de Mandy Rose en la industria, y muchos fanáticos sugirieron que pronto se unirá a AEW o a Impact Wrestling, quien no dudó en querer hacerse con sus servicios. Sin embargo, esos rumores se desvanecieron cuando informes recientes sugirieron que la ex campeona NXT había ganado 500 mil dólares en su página de FanTime desde su salida de la compañía.

Ahora, el comentarista de AEW, Tony Schiavone, ha opinado sobre el futuro de Mandy Rose en el negocio durante su podcast What Happened When, cuestionando el hecho de que no necesitaría seguir luchando cuando puede ganar una buena cantidad de dinero en su página de FanTime sin correr tantos riesgos.

“Mi primer pensamiento fue, si tuviera esa cantidad de dinero, ¿qué podría hacer con él en el negocio de la lucha libre? Y luego, mientras conducía un poco más por la carretera, pensé: ‘A la mier**. Voy a comprar un maldito bote. Sí, y solo voy a holgazanear en el bote. Ya no voy a estar en el negocio de la lucha libre.’ ¿Por qué querrías tomar ese dinero y trabajar?»