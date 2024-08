Tony Schiavone aclara sus críticas a The Iron Claw

Al momento de su estreno, el comentarista y entrevistador de AEW Tony Schiavone fue crítico con The Iron Claw, la aplaudida película sobre la familia Von Erich, la cual se estrenó en la plataforma de streaming MAX el pasado mes de mayo, alcanzando nuevas audiencias más allá de su paso por las salas de cine.

► Tony Schiavone de The Iron Claw

Habiendo pasado unos cuantos meses desde entonces, Schiavone aclara sus palabras en un reciente episodio de su pódcast, What Happened When, comenzando con que el actor Dean Eisenberg podría no haber sido la mejor elección para dar vida al «Nature Boy» Ric Flair:

«Me gustó en general, pero hubo un par de cosas que no me convencieron. Creo que la mayoría de nosotros no estábamos satisfechos con el actor que interpretó a Ric Flair, y no estoy seguro de que haya alguien que realmente pudiera capturar la esencia de Ric Flair.»

El reciente ganador del Gordon Solie Award también habla del papel de Jeremy Allen White como Kerry Von Erich.

«Aunque The Bear es una de mis series favoritas de todos los tiempos, no creo que Jeremy Allen White haya hecho un buen trabajo como Kerry Von Erich. Es un buen actor, pero Kerry era un tipo más musculoso. Físicamente, no se parecía a Kerry Von Erich». Cuando le piden que aclarare, el veterano confirma que su problema era solo con la apariencia física de White, no con su capacidad de actuación: «Sí, absolutamente. El chico ganó un Emmy por The Bear, después de todo.»

