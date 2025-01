El pasado 08 de enero de 2025, los fanáticos quedaron muy sorprendidos porque Tony Schiavone, el comentarista estrella de AEW después de Jim Ross, no apareció en el show.

Mucho se especuló en torno a ello. Incluso, se habló de una supuesta suspensión de Schiavone por el lenguaje utilizado para defender a su jefe Tony Khan, de los insultos de un comentarista de NJPW, que sí fue suspendido durante dos meses.

► La verdad detrás del Dynamite que se perdió Tony Schiavone

Sin embargo, pronto se supo, gracias a un reporte de Dave Meltzer, que la ausencia de Schiavone se debió a una situación familiar.

Pues bien, en la más reciente edición de su video podcast What Happened When, Conrad Thompson reveló que su compañero de podcast, Schiavone, estuvo ausente del pasado Dynamite debido a que su esposa, Lois, había sido operada por un reemplazo de cadera. Schiavone se tomó los rumores con humor y bromeó con su supuesta suspensión. Estas fueron sus palabras:

«No, no pudo haber sido eso. De hecho, salió del hospital el miércoles, así que simplemente la dejé caminar a casa desde el hospital en lugar de recogerla, y me fui a grabar para televisión y me suspendieron. Pero ella llegó a casa unas seis horas después. Me divierto con lo ridículo de las especulaciones».