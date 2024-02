Tony Salazar, feliz por ser parte de Homenaje a Dos Leyendas

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) reveló que el próximo «Homenaje a Dos Leyendas» a celebrarse el 29 de marzo de 2024 en la Arena México, honrará a dos grandes de la lucha libre, el Sr. Salvador Lutteroth González y la leyenda viva, Tony Salazar, conocido como el «Chacal de Tlatilco».

La noticia tomó por sorpresa a Salazar, actualmente dedicado a la formación de nuevos talentos en la Arena México. A pesar de la inesperada distinción, Tony expresó su agradecimiento al Sr. Salvador Lutteroth Lomelí y al CMLL, considerando este homenaje como una de las experiencias más hermosas de su vida.

Tony Salazar compartió sus sentimientos acerca del reconocimiento como leyenda viviente de la lucha libre.

El «Chacal de Tlatilco» ha sido leal al CMLL a lo largo de su carrera, y ahora, como entrenador, ve en este homenaje un ejemplo para sus alumnos, destacando la importancia de recordar a quienes los impulsaron en sus inicios.

“Empecé con grupos pequeños y ahora ya tengo grupos muy grandes . Prefiero alumnos nuevos que no tengan vicios de otros profesores, que no tengan mañas y confieso que admiro a Volador por el liderazgo que tiene con sus alumnos ya que hoy en día se encuentran muy unidos.”

Tony Salazar, que ha dedicado su vida al pancracio, reflexionó sobre la ingratitud de la profesión de luchador, donde muchos olvidan a sus mentores al alcanzar la fama. Sin embargo, encuentra satisfacción en su labor como formador de nuevos talentos, aunque reconoce que la estricta disciplina de su entrenamiento puede intimidar a algunos.

“Estoy satisfecho por hacer lo que hago, pero en el momento que me avisaron que sería homenajeado, sentí una emoción que me llenó de alegría.”

“Mucha gente quiere entrenar conmigo pero se espantan, pero los que han salido de mi clase son los mejores luchadores. Eso pasa por que soy estricto. Si no eres estricto, no te van a entender. Para ser luchador profesional te tiene que doler, de eso se trata.” y continuó “Ojalá algún día, tal vez cuando yo ya no esté, pero alguno de los alumnos sea reconocido en Homenaje a Dos leyendas.”