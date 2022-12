El momento culminante de la carrera de Tony Nese en WWE fue cuando venció a Buddy Matthews para ganar el Campeonato de Peso Crucero en su ciudad natal en el kickoff de WrestleMania 35. Pero en realidad no fue tan bueno como hubiera querido pues el combate no ocurrió de la mejor manera. Tampoco fue en el cartel principal del magno evento, lo que lo hubiera hecho más grande. De hecho, él prefiere su lucha ante el mismo oponente la semana después en 205 Live, como señala en su reciente entrevista en AEW Unrestricted.

Tony Nese, Kevin Owens y WrestleMania

“Lo último de todo esto es 205 Live. Lo bueno de ese combate es que si escuchas a la multitud, realmente los cautivamos. Podías sentirlo durante todo el combate y, al final del combate, recibimos una ovación de pie de las personas que habían estado viendo la lucha libre durante toda la semana”.

En la misma revela también un emotivo momento que vivió con Kevin Owens que sintió como un «momento WrestleMania».

“Kevin Owens estaba haciendo su entrada o lo que sea (para un combate no televisado) incluso salió, me dio un gran abrazo y me dio mi momento frente a la multitud y todo. Todo ese momento, sentí que eso culminó WrestleMania para mí. Esa fue mi experiencia en WrestleMania allí mismo”.

¿Os gustó la carrera de Tony Nese en WWE? ¿Lo estáis siguiendo en AEW?