Tony Khan: «Yo no soy ‘todo’ en AEW»

Tony Khan, fundador y presidente de AEW, habla sobre WrestleDream y Full Gear 2025, la leyenda viva de WWE John Cena, también de Andrade, Adam Copeland y más.

► En palabras de Tony Khan

WrestleDream 2025 y Full Gear 2025

«Definitivamente no soy “todo” en AEW. Creo que la lucha libre y los fanáticos son lo más importante. Yo solo soy un ejecutivo, CEO, propietario… puedes ponerme cualquier título, pero lo esencial es que tuvimos un evento WrestleDream exitoso en St. Louis y estoy muy contento con cómo salió todo. El evento principal fue un combate de “I Quit” entre John Moxley y Darby Allin, y me alegró mucho ver que ambos están bien y seguirán compitiendo en el futuro. También fue increíble ver el regreso del ícono Sting a AEW, y todo el evento me encantó de principio a fin

Sobre los horarios de los eventos, entiendo que WrestleDream terminó tarde para algunos fans de la costa este, pero en el horario local fue razonable. Para Full Gear, planeamos que todo termine mucho antes de la medianoche según la hora del este. Estoy muy orgulloso de WrestleDream; fue uno de los mejores shows que hemos hecho desde la pandemia, con excelentes combates y acción increíble».

Luchadoras y campeonatos femeninos

“La lucha por el título mundial entre Kris Statlander y Mercedes Moné sería una gran pelea. Kris Statlander es una campeona que lucha. Mercedes ha tomado títulos de todo el mundo, así que tendremos que ver. Pero con todos los compromisos que Mercedes ha asumido, creo que es realmente impresionante. No lucha por puro dinero; ama la lucha libre, ama ayudar a construir empresas, ama conocer nuevas estrellas jóvenes y realmente le importa la lucha y el deporte. Es sobre la competencia, y como competidora, quiere luchar por todo el mundo. Kris Statlander ha estado luchando en AEW desde el principio. Trabajó duro para conseguir un título mundial, luego pasó mucho tiempo sin una oportunidad mundial. Ha sido Campeona TBS, pero trabajó hasta llegar a la cima, se convirtió en campeona mundial, y Mercedes en el pasado ha tenido la medida de KRis Statlander. Creo que potencialmente sería una gran pelea por el título mundial para AEW Full Gear.”

“Britt Baker, la doctora Britt Baker, DMD, ha sido y sigue siendo una estrella fantástica en AEW. Ha estado fuera por un tiempo, pero sigue muy presente y espero que vuelva pronto.”

“Estoy muy emocionado de revelar el cuadro del campeonato mundial femenino en parejas en Wednesday Night Dynamite y mostrar quiénes son los mejores equipos femeninos que competirán por esos títulos muy pronto.”

Samoa Joe y mentores en AEW

“Samoa Joe es una parte enorme de AEW y un luchador profesional muy importante en mi vida. Es uno de los más grandes que he visto. Estamos muy bendecidos de tener a Samoa Joe en AEW. Ha estado con nosotros tres años y medio y ha logrado tanto. Tiene un currículum que es diferente al de cualquier otro. Es múltiple Campeón TNT, ex Campeón Mundial de AEW y ahora uno de los Campeones Mundiales en Tríos con The Ops. Han sido un trío dominante.”

“Samoa Joe ya es uno de los principales mentores en AEW y cualquiera que suba al ring con él aprende mucho. Powerhouse Hobbs es un gran ejemplo de alguien que está aprendiendo mucho de Samoa Joe y que le servirá para el resto de su carrera. Estoy muy orgulloso de tener a Samoa Joe en AEW y muy optimista de que, cuando decida retirarse del ring, permanecerá con nosotros como mentor.”

Expansión internacional y futuros eventos

“Vamos a volver a Australia. Estoy muy emocionado de regresar y ver nuevas ciudades. Tuvimos un gran debut en Brisbane y estoy emocionado de visitar más ciudades en los próximos años. También queremos recorrer Europa más extensamente: debutaremos en Manchester este año, volveremos a Cardiff y Londres, y estoy muy emocionado de traer AEW All-In de nuevo a Wembley, que ha sido un gran hogar para mi familia.”

«Hemos cambiado la forma de nuestros shows de TV. No considero el pre-show como antes; ahora es AEW Collision, el Tailgate Brawl en TNT. Es una oportunidad para vender el PPV y Collision y Dynamite son muy importantes para AEW. Esta es una nueva era.”

Luchadores que van y vienen (y John Cena)

“Espero que Adam Copeland tenga muchos más combates en AEW. Adam es una parte enorme de AEW. Está filmando ahora, pero estamos emocionados de que regrese pronto y se encargue de los negocios en el ring.”

“Andrade fue un gran luchador en AEW. Se fue al final de 2023 en muy buenos términos. Le tengo mucho respeto y estoy emocionado de ver qué pasa con él después.”

“Chris Jericho es una de las figuras fundadoras de AEW. Siempre está la puerta abierta para que regrese. Tiene muchos proyectos, grabación, música, y le tenemos un gran respeto.”

“John Cena es absolutamente una leyenda de la lucha libre. Entró en el negocio y se convirtió en una gran estrella rápidamente. Tiene mucho carisma y es uno de los más trabajadores que he visto en lucha libre. Nunca lo he conocido, pero le tengo mucho respeto. Es profesional, talentoso actor y una de las grandes estrellas de todos los tiempos.”

El próximo Dynamite

“El combate por el Campeonato Mundial en Parejas: Konosuke Takeshita y Kazuchika Okada vs. Brody King y Bandido fue increíble. Fue el combate más largo de la noche y asombroso. Ahora, Bandido vs. Okada uno a uno en Dynamite será un gran combate.”

“El triunfo del Hurt Syndicate les da una oportunidad por el Campeonato Mundial en Tríos. Los campeones son The Ops. Estoy muy emocionado de ver cómo The Ops defienden el título esta semana contra el Hurt Syndicate.”