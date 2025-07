Tony Khan y la contraprogramacion de WWE con AEW

Si nos vamos a menos de un mes atrás nos acordamos de que mi compañero Juan Carlos Reneo publicó en Súper Luchas un interesante análisis acerca de que en lo que va de 2025 WWE ha incrementado notablemente sus esfuerzos por contraprogramar a All Elite Wrestling.

Mirando ahora hacia delante, han programado el especial Saturday Night’s Main Event para el mismo día de AEW All In: Texas, así como el evento premium Evolution II para el día siguiente.

► La perspectiva de Tony Khan

Durante una reciente entrevista en WFAA -la misma donde el fundador y presidente de «Dónde Luchas Los Mejores» comentó sobre el posible relanzamiento de Ring of Honor como AEW: ROH o indicó que no descarta expandir la TV de AEW– le preguntaron a Tony Khan por esta estrategia de WWE contra AEW:

“Bueno, creo que vamos a ofrecer un gran evento, y tenemos que concentrarnos en hacer el mejor espectáculo posible con los mejores luchadores del mundo. Así que eso es muy divertido. Tendremos un gran show el próximo sábado por la tarde, y estamos muy enfocados en lo que está haciendo AEW y en los fans de AEW, y creo que eso nos ha funcionado muy bien.”

Así que, al menos por lo que dice, no le importa en absoluto lo que estén haciendo en la WWE. Lo que comenta tiene sentido, no obstante, sin duda AEW se ve afectada por esa contraprogramación. ¿O no?