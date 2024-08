Tony Khan: «WWE sigue manipulando contratos»

El presidente de AEW, Tony Khan, acusa a la WWE de seguir manipulando contratos. Habla también del regreso de la casa Élite a Inglaterra en 2025. Ambas cuestiones, tan diferentes, durante su reciente entrevista con The Dan LeBatard Show cuando acaba de confirmarse que All In 2025 será en Texas mientras que All In 2026 volverá a ser en Londres.

► Tony Khan acusa a la WWE

«No creo que haya terminado. Todavía está sucediendo. Me reservaré todos los derechos en cuanto a eso, pero no creo que haya parado. Lo dejaré así».

Fightful informaron recientemente que hablaron con fuentes cercanas a Penta El Zero M y Rey Fénix y les dijeron que han sido bastante abiertos al afirmar que ya han tenido conversaciones con WWE y que hay una oferta preliminar sobre la mesa similar a la que AEW estaba ofreciendo. Cuando se comunicaron con la WWE, no quisieron comentar al respecto.

► AEW volverá a Inglaterra en 2025

«Volveremos a Inglaterra en 2026. Pueden apostar que nos verán allí también en 2025. No será AEW All In, será algo diferente, pero tenemos grandes planes para el próximo año también«.

De momento, está programado que el próximo 25 de agosto AEW realizará All In 2024 en el Estadio de Wembley en Londres, Inglaterra, como ocurriese con All In 2023. El PPV ya ha sumado nueve combates a falta de menos de dos semanas. Asimismo, recientemente Bryan Danielson decía que puede tener entonces el mayor combate de su carrera.

First AEW Pay-Per-View To Ever Be Held In Texas 2025@GlobeLifeField

in Arlington, TX To Host AEW: All In Texas #AEW #AEWAllInTexashttps://t.co/sQTfSHvnq8 pic.twitter.com/5nrWxHXtXG — All Elite Wrestling (@AEW) August 15, 2024

