Tony Khan: «Vivo en un yate con mi padre»

Los Jacksonville Jaguars no están en la Super Bowl -Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs se enfrentarán en el partido final de la temporada de la NFL el próximo domingo 9 de febrero- pero eso no impidió que el propietario Shad Khan haya viajado para asistir a los eventos de la semana. No viajó en avión u otro medio de transporte sino en su yate, Kismet, el cual está atracado en la misma ciudad de Nueva Orleans. Un yate que incluye tres piscinas distribuidas en seis cubiertas, cuatro chimeneas, dos fogatas, un spa con hammam o baño turco, sauna y cámara de crioterapia, además de un gimnasio, cancha de baloncesto y de pickleball, y un helipuerto.

The Kismet yacht owned by Jacksonville Jaguars’ owner Shahid Khan arrives in New Orleans. pic.twitter.com/Dm1qwC9BxR — Tim Givens (@TGGivens) January 28, 2025

► Viviendo en un yate

¿Qué más?, se preguntarán. Pues, como resulta lógico, Khan no navega solo y entre demás familiares o amigos, así como los miembros de la tripulación, se encuentra su hijo, Tony Khan. El fundador y presidente de AEW, quien también tiene un rol ejecutivo en el equipo de football, confirma a SportsGrid que no solo usa el yate para viajar sino que vive en él con su padre.

«Es fantástico, ahí es donde vivo. Mi padre es una persona espectacular, un gran líder en la industria, un emprendedor y un ejemplo del sueño americano. Llegó aquí sin nada y todo lo que ha logrado construir es una verdadera historia de éxito. Gracias a él, hemos podido hacer muchas cosas grandiosas. Me siento muy bendecido de ser su hijo, es un gran hombre. Además, también vivo con él en un barco».

Jacksonville Jaguars owner Shahid Khan has his $360M, 400-foot yacht Kismet parked in New Orleans. It has: 3 pools, four fireplaces, a spa, a sauna, a cryo chamber, a gym, a yoga studio, basketball and pickleball courts and a helipad. pic.twitter.com/saAsK1t92N — Fresco Zone (@FrescoZone_) February 5, 2025

En una entrevista anterior, Khan ofrecía otros detalles de su vida privada. Hablando de su casa, contaba que lleva siempre consigo cuando sale: «Cuando salgo de casa para la lucha libre o el fútbol, siempre llevo un libro. Es como un registro con muchas notas e ideas que he recopilado y organizado a lo largo del tiempo sobre la NFL, la Premier League y AEW. Siempre que viajo por fútbol o lucha, trato de llevar ese libro conmigo. Si no lo llevo, tomo notas en otro lugar y luego las agrego al libro».

Embed from Getty Images