Tony Khan: «Vi que Mariah May tenía algo especial…»

La malvada Mariah May está en su mejor momento tras haber traicionado a la «Timeless» Toni Storm camino a luchar por el Campeonato Mundial de AEW en All In. Durante el episodio de Dynamite del 17 de julio se burló de la monarca presentándose en escena ataviada como ella y con la pantalla en blanco y negro para enviarle un mensaje a falta de poco más de un mes para el PPV del 25 de agosto. Dicho esto, Tony Khan resalta el crecimiento estelar de la «Fighting Princess» en Sports Illustrated.

It was a SHOCKING scene during the closing moments last week on #AEW Dynamite as we hear from the challenger for the #AEW Women’s World Title at #AEWAllIn London – Mariah May. Watch #AEWDynamite 250 LIVE on TBS!@MariahMayx pic.twitter.com/XWnB3uRVD4 — All Elite Wrestling (@AEW) July 18, 2024

► Tony Khan de Mariah May

“Me comuniqué y le dije que tenía esta idea para ella en AEW, y que era un plan a largo plazo. Ella me respondió esa misma noche, y así fue como empezó todo«..

“Bryan Danielson y yo estábamos volando de regreso de Double or Nothing, y estábamos hablando de lucha libre y lo que nos había llamado la atención, y Bryan preguntó: ‘¿Has visto a Mariah?’. Le dije que sí, y que estaba asombrado de cómo, muy rápidamente, se había convertido en una de las principales estrellas de Stardom. Ambos coincidimos en que era muy pulida y carismática. Fue entonces cuando le pregunté a Bryan si había visto All About Eve y Sunset Boulevard».

“Vi algo en ella, y le pedí que hiciera algo muy diferente cuando llegó a AEW. Incluso hubo algo de rechazo al principio cuando la gente se opuso a que ella llegara a AEW como esta gran fan de Toni Storm, lo cual era muy diferente de lo que estaba haciendo en Stardom. Ahora vamos a aprender cómo y por qué hizo todo esto, y cómo se convirtió en una de las estrellas más grandes de la lucha libre en menos de un año en AEW«.

También, el presidente de la casa Élite destaca la labor de RJ City en la historia entre las dos luchadoras:

“Mi mano derecha en todo esto es RJ. Él fue la única persona en la oficina que había visto All About Eve y Sunset Boulevard, y entendía el viejo Hollywood y las películas antiguas. Ha sido muy valioso y tremendo durante todo este proceso. Tiene una gran aptitud para la lucha libre y también pudo usar estas películas como inspiración».

#AEWAllIn Sunday, August 25th!@WembleyStadium | London, UK

LIVE on PPV!#AEW Women’s World Championship

Toni Storm (c) v. Mariah May

Protégé-turned-Enemy! @MariahMayx will challenge her former mentor, Champion ‘Timeless’ Toni Storm on the biggest stage of them all! pic.twitter.com/SEWxvIfG5D — All Elite Wrestling (@AEW) July 11, 2024