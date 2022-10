Tony Khan tendrá un convivio con los fans en Florida

Algo bastante curioso e inusual tendrá lugar el próximo jueves 20 de octubre de 2022. El multimillonario Tony Khan, dueño del Fulham FC, de los Jacksonville Jaguars y de AEW, estará compartiendo con una gran cantidad de fans de All Elite Wrestling.

Esto será como parte de un Meet & Greet gratuito que Khan quiso realizar este próximo jueves 20 de octubre de 2022, horas antes de las grabaciones de AEW Rampage desde el Daily’s Place en Jacksonville, Florida, en donde nació AEW. El único requisito para entrar a este evento solo es el tener una boleta para AEW Rampage.

Khan no cobrará por el Meet & Greet, el cual tiene unas reglas particulares: no se firmarán autógrafos, no se firmarán mensajes personalizados, y solo se podrá hacer una foto por fan. Solo los primeros fans que logren entrar podrán estar en este evento que será a las 3:30 PM Hora Centro.

There will be a free meet & greet opportunity in Jacksonville with #AEW President, CEO & GM @TonyKhan this THURSDAY, October 20th at 4:30pm ET! Tickets can be purchased at the @dailysplace box office. #AEWRampage ticket is required! pic.twitter.com/XTx4qufa2k

