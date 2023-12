Tony Khan sobre Toni Storm v Riho: «Es Kill Bill»

«Timeless» Toni Storm va a poner en juego ante Riho el Campeonato Mundial Femenil AEW en Worlds End. Tony Khan está maravillado con esta historia, en especial con el trabajo de la monarca, el cual considera increíble, como señalaba en la conferencia de medios previa al PPV de esta noche.

► Toni Storm v Riho en Worlds End

Sobre el personaje actual de Toni Storm: «Justo antes de empezar a hablar con Mariah (May, reciente fichaje de AEW), y tardó mucho en conseguir su visa, así que esto fue hace muchos meses. Me acerqué primero a Toni Storm y le hablé sobre cambiar su personaje, le sugerí que viera algunas películas de los años 50, y se metió en ello más que nadie que haya visto antes… Ha agarrado la idea y ha corrido con ella como nadie, y ‘Timeless’ Toni Storm ha sido increíble».

Sobre Riho desafiando a la campeona: «Creo que alguien que puede salir ahí desde el primer Dynamite y no solo tener grandes luchas, sino que también hemos visto que atrae a la audiencia, es Riho».

Sobre la trama de venganza de Riho contra The Outcasts: «Bromeo con todas las mujeres: saben, esto realmente me recuerda a Kill Bill. Porque, ya sabes, todos menospreciaron a esta mujer, y ella ha vuelto por venganza, y este grupo, ni siquiera se llevan bien entre ellos, las personas individuales, ya no. [The Outcasts] tienen eso en común, que Riho viene por todos ellas».

► El cartel de Worlds End

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

MJF (c) vs. Samoa Joe

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Toni Storm (c) vs. Riho

CAMPEONATO TNT, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN

Christian Cage (c) vs. Adam Copeland

CAMPEONATO TBS

Julia Hart (c) vs. Abadon

Ricky Starks, Big Bill y The Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs) (con Don Callis) vs. Chris Jericho, Sammy Guevara, Sting y Darby Allin

FINAL DEL CONTINENTAL CLASSIC POR LA TRIPLE CORONA DE AEW

Jon Moxley vs. Eddie Kingston

Keith Lee vs. Swerve Strickland

Andrade El Ídolo vs. Miro

Claudio Castagnoli, Bryan Danielson, Mark Briscoe y Daniel Garcia vs. Brody King, Jay White, Jay Lethal y Rush

CAMPEONATO FTW, ZERO HOUR

Hook (c) vs. Wheeler Yuta

BATALLA CAMPAL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO TNT, ZERO HOUR

20 luchadores por anunciar

ZERO HOUR

Kris Statlander vs. Willow Nightingale