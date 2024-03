Tony Khan: «Sting es la mayor leyenda de AEW. Quiero que sea productor»

Anoche en Dynamite, tuvimos la última gran aparición de Sting como luchador activo en este show televisivo de AEW. Y hoy, estuvo en su última conferencia de prensa como luchador activo, pues estuvo junto a Tony Khan en la conferencia de prensa telefónica previa a AEW Revolution 2024.

PPV que se realizará este domingo 3 de marzo, y en donde se retirará exponiendo el Campeonato Mundial de Parejas AEW junto a Darby Allin ante Matt Jackson y Nick Jackson. En esta conferencia de prensa, Khan reveló algo que le dijo anoche Sting tras su último Dynamite, y que le encantaría que pudiera ser verdad, y materializarse. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Tony Khan quiere que Sting siga trabajando de lleno con AEW

«Sting, espero que siempre siga con nosotros en espíritu. Creo que seguirá ligado a nosotros. Anoche bromeó diciendo que iba a volver y ponerse los auriculares. Me encantaría. Creo que a todos nos encantaría que Sting regresara y fuera parte del espectáculo.

«Sting siempre es bienvenido aquí. Una cosa sobre Sting, cuando hizo este regreso, especialmente los fans hardcore de la lucha libre que conocen todos los entresijos y detalles de la industria, pueden apreciar esto. Cuando regresó en 2020, no necesitaba el dinero.

«Sting está muy bien y ha ganado mucho dinero en su carrera y lo ha cuidado muy bien. Es una gran persona y ha hecho grandes inversiones. Lo hace porque le apasiona. Ama a los fans y quería tener una gran carrera en la lucha libre y durante estos últimos tres años, eso es exactamente lo que hemos hecho.

«Para mí, me encantaría que Sting volviera a AEW en cualquier momento, y sé que él dijo que le gustaría volver. No lo vamos a retener ni obligar a volver en ningún momento. No es como si hubiéramos fijado fechas en las que definitivamente va a estar allí, o lo hubiéramos contratado.

«Será realmente agradable después de tres años de esfuerzo y de haber alcanzado la longevidad en su carrera que todos los luchadores pueden aspirar y soñar, ahora es un gran momento para que Sting se tome un tiempo para sí mismo y su familia después de esto. Sea cual sea el resultado el domingo, Sting puede estar orgulloso de haber tenido la carrera final más increíble que puedo recordar.

«Estamos emocionados por el combate final, y después de eso, veremos cómo se siente Sting y voy a dejar eso en sus manos. Él sabe que la puerta está abierta y es bienvenido en AEW para siempre y definitivamente queremos que Sting represente a AEW mientras exista AEW.

«Porque para mí, es nuestra mayor leyenda y ha sido parte de algunos de nuestros mejores recuerdos en la corta historia de AEW y en mi vida, parte de algunos de los mejores recuerdos en toda la lucha libre profesional. Por eso merece tanto este adiós que está recibiendo».