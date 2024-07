Tony Khan: «Soy un gran fan de Ricochet»

Comenzando el mes de julio-después de haber confirmado que fue removido del sitio web de Superestrellas de WWE en activo pasando a la sección WWE Alumni dedicada a quienes pasaron por la organización- conocíamos una interesante noticia sobre el presumible futuro de Ricochet en AEW:

“Se espera que Ricochet llegue pronto a la empresa, y hubo un movimiento interesante al respecto. El agente de Ricochet estuvo entre bastidores en AEW esta semana y nos dijeron que ha estado liderando las conversaciones subsecuentes entre ambas partes. El agente de Ricochet también representa a varios otros talentos tanto en WWE como en AEW”.

► Tony Khan, fan de Ricochet

Y mientras el luchador se acerca a la compañía, su presidente, Tony Khan, no tiene nada más que elogios para él:

“Soy un gran fan de Ricochet. Creo que es un gran, gran luchador. Ha estado involucrado en combates contra algunas de las principales estrellas de AEW. También tiene una gran historia en New Japan Pro Wrestling, ya que ha sido campeón allí y una de las principales estrellas. Tenemos una gran colaboración allí y amo la historia de New Japan, y creo que él es una gran parte de ella.

«Durante una gran era en la que muchas de nuestras principales estrellas luchaban allí, él fue una gran parte de ello. Tengo mucha admiración y respeto por Ricochet y creo que es uno de los mejores atletas y una de las estrellas más emocionantes de toda la lucha libre”, comenta en una reciente entrevista con Liam Crowley de ComicBook,.

En NJPW, «The One and Only» fue tres veces Campeón de Parejas de Peso Pesado Jr. de la IWGP y tres veces Campeón de Tríos de Peso Abierto NEVER.

¿Qué opinas de que Ricochet vaya a llegar a AEW?