Jon Moxley fue un gran Campeón Mundial de Peso Completo AEW, tuvo una etapa bastante dominante como monarca y nos dio no solo grandes momentos, sino grandes luchas. Sin embargo, el Presidente y dueño de AEW, Tony Khan, ha revelado algo bastante impactante.

Y es que Khan dijo que desde que Mox le quitó el título a bryan Danielson el 12 de octubre de 2024, en el PPV AEW WrestleDream 2024, ya sabía que el hombre correcto para destronarlo era nada más y nada menos que «Hangman» Adam Page.

► «El Ahorcado» Adam Page , el elegido para destronar a Jon Moxley como Campeón Mundial AEW

Es más, Khan declaró en reciente entrevista con el video podcast Q101, que desde que Danielson ganó el título el 25 de agosto de 2024, quitándoselo a Swerve Strickland para salvar su carrera en el PPV AEW ALL IN London 2024, ya pensaba en que Hangman destronara a Danielson, aunque, por su lesión, no se pudo dar. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Desde hace bastante, All In se ha venido construyendo como la culminación de todo lo que ha pasado en el último año desde All In —que técnicamente fue hace 11 meses— cuando vimos a Bryan Danielson coronarse como Campeón Mundial de AEW y luego, sorpresivamente aquí en Chicago, Jon Moxley lo traicionó, preparando su combate y sacando a Bryan Danielson del deporte durante casi un año completo. Jon Moxley reinó como campeón mundial durante unos nueve meses.

«En toda la lucha libre profesional, Jon Moxley fue absolutamente un campeón dominante. Derrotó a todos los retadores que enfrentó, y en el camino, sin duda… Hangman Page le plantó cara. Hangman había estado envuelto en una rivalidad con Jay White, quien ha estado fuera por lesión.

«Jay White es alguien muy importante para AEW, a quien esperamos que se recupere pronto y que, sin duda, forma parte clave de nuestros planes, y eso cambió las cosas en AEW de manera importante cuando Jay White se lesionó. Así que pasaron cosas en el camino que alteraron el rumbo. Pero sin duda Hangman Page… Hangman siempre fue el elegido».