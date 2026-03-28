Tony Khan, presidente y dueño de AEW, no ha estado siempre abierto a entrevistas en escenarios hostiles. Es por ello que sorprendió a propios y extraños el que aceptara públicamente una invitación abierta de Vince Russo y Jonathan Coachman para su programa The Coach & Bro.
► ¿Veremos a Tony Khan con Vince Russo y The Coach?
Todo empezó cuando se viralizó una mención de Russo y The Coach sobre Tony Khan:
Attn: @TonyKhan @AEW @TheCoachandBro@THEVinceRusso: “Top of my bucket list right now is I want to meet Tony Khan.. I would MARK OUT having a conversation with Tony.. Maybe we would see something his way.”@Thecoachrules: “We need AEW to be successful in the wrestling business.” pic.twitter.com/Cm6jfEEKf2
— 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙇 𝘽𝙊𝙎𝙎 𝙀𝙉𝙂𝘼𝙂𝙀𝘿 (@FinalBossXL) March 26, 2026
Russo: ‘Lo que más deseo ahora mismo es conocer a Tony Khan. Me emocionaría muchísimo poder conversar con Tony. Quizás podríamos entender su manera de hacer las cosas’.
Coach: ‘Necesitamos que AEW tenga éxito en el negocio de la lucha libre’.
The Coach fue más allá, extendiendo una invitación abierta a Tony Khan para aparecer en el programa.
We have an open invitation for @TonyKhan to come on our show. We had a great conversation today with one of his female stars Maya. If he came on shows like ours instead of podcasts of people will only ask questions they want to know instead of asking questions to make him think… https://t.co/Yiy76vV0jV
— The Coach (@Thecoachrules) March 27, 2026
‘Tenemos una invitación abierta para que Tony Khan venga a nuestro programa. Hoy tuvimos una gran plática con una de sus luchadoras, Maya World. Si viniera a shows como el nuestro en lugar de podcasts donde solo preguntan cosas que quieren saber en vez de hacer preguntas que lo hagan reflexionar sobre su forma de trabajar, entonces tal vez algunas cosas cambiarían. Lo sé por mi experiencia en la WWE: es imposible tener todas las ideas y, por lo general, cuanta más gente buena te rodee, mejor será cualquier producto. ¡Vamos, Tony! Cuando quieras’.
Tony Khan respondió;
I would love to come on the show with you + @THEVinceRusso, Coach!
I’ve been a fan of both of yours for many years!
Also I think that Vince is doing a tremendous job on @jcwlunacy, which I enjoy very much. #AEWDynamite#AEWCollision
— Tony Khan (@TonyKhan) March 27, 2026
‘¡Me encantaría ir al programa contigo y con Vince Russo, Coach! ¡Soy fan de ambos desde hace muchos años! También creo que Vince está haciendo un trabajo tremendo en JCW Lunacy, el cual disfruto mucho’.
Vince Russo, por su parte, respondió inmediatamente al tuit de Khan: ‘Tony, sería un honor, en serio. ¿Cuándo grabamos? Transmitimos en vivo los jueves a las 11 de la mañana’
► Se avecina una entrevista relevante
Vince Russo es una figura polarizante en la industria: fue el principal creativo de WWE durante la Attitude Era y posteriormente trabajó para WCW y TNA. En los últimos años ha sido muy crítico con la dirección creativa de WWE, pero también de AEW, tanto en sus podcast como en sus redes sociales.
The Coach también ha comentado públicamente sobre el producto de AEW, no siempre de forma positiva. Es por ello que la respuesta positiva y entusiasta de Tony Khan ha generado reacciones divididas:
Los fans celebraron que Khan esté dispuesto a debatir con voces críticas y que elogie el trabajo de Russo en JCW Lunacy. Algunos incluso piden una posible colaboración o ‘invasión’ entre JCW y AEW.
Hasta el momento no se ha confirmado fecha exacta, pero la inusual apertura de Tony para dialogar con figuras externas que no siempre han sido amigables con la compañía es de elogiarse. ¿Será solo una aparición cordial o dará pie a cambios en la forma en que AEW se comunica con los medios y críticos?