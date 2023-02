Tony Khan: “Sería rudo si AEW lo necesitara”

Tony Khan prefiere no ser un personaje de la televisión de la AEW -en varias ocasiones lo ha puesto en claro, más allá de que de cuando en cuando realiza una aparición en pantalla para, por ejemplo, realizar un anuncio; aunque simplemente como el presidente- pero está abierto a considerarlo si la compañía lo necesita. De ello estuvo hablando recientemente en Jon Chuckery Show.

► El posible rol de Tony Khan en AEW TV

“En primer lugar, realmente no quiero hacer eso. No quiero atraer ni quitarle tiempo a los grandes luchadores de AEW. Así que realmente trato de limitar las apariciones en pantalla que hago. Cuando salgo, por lo general es más fácil hacer un anuncio muy especial o dar instrucciones específicas. Creo que eso nos ha servido muy bien, y ese es el papel que me gustaría mantener; más como un dispositivo en el programa que como un verdadero participante que usa un montón de tiempo.

“Realmente no quiero ser un personaje que ocupe mucho tiempo en el programa. Pero también me gusta responder las preguntas hipotéticas de la gente. Así que creo que, en mis apariciones limitadas, me gusta representar a la compañía, que es una compañía babyface, generalmente en un papel de babyface. No creo que sea realmente mi papel estar ahí afuera tratando de obtener abucheos. Si necesitáramos eso o estuviéramos realmente en contra de eso, tal vez lo intentaría, pero no creo que haya ninguna necesidad o realmente ninguna demanda para eso. Creo que la forma en que lo estamos haciendo ahora está muy bien”.

