Este sábado se celebró AEW Revolution, el primer PPV del año para la compañía donde se pusieron todos los títulos en juego, destacándose el hecho de que Jon Moxley se corone como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW en el evento estelar, al derrotar a Chris Jericho en una muy buena lucha.

► Tony Khan no dio comentarios sobre el contrato de Matt Hardy

Después de que AEW Revolution terminó, Tony Khan respondió preguntas de los medios durante la reunión de medios. El espectáculo fue muy bueno, con altibajos como cualquier otro evento, pero se destaca la coronación de un nuevo Campeón Mundial de la compañía. Sin embargo, era inevitable que surgieran preguntas sobre los crípticos mensajes de Matt Hardy, quizás insinuando que se uniera a The Dark Order, una vez concluya su relación laboral con WWE.

Cuando se le preguntó al respecto, Tony Khan se negó a comentar sobre el asunto, diciendo:

«No puedo comentar sobre lo que está haciendo. Es genial, pero no puedo comentar sobre eso«.

Khan podría haber fácilmente hecho una negación rotunda, pero lo interesante es que eligió decir la frase «sin comentarios» en su lugar.

Mientras tanto, Evil Uno de The Dark Order publicó un tuit a la medianoche diciendo que el Exaltado está «cerca».

He is near. #JoinDarkOrder — EVIL UNO of the DARK ORDER (@EvilUno) March 1, 2020

Recordemos que durante el Buy-In, donde participó The Dark Order en una lucha de parejas contra SCU, a quienes vencieron, y que marcó el debut de Colt Cabana. También vimos la decisión de Cristopher Daniels de apoyar a sus compañeros de SCU y atacar a los miembros de The Dark Order, cuando se insinuaba que él podía liderar el grupo; sin embargo, el Exaltado no hizo su aparicíon, dejando la incertidumbre alrededor de la aparición de Matt Hardy, quien ayuer no hubiera podido aparecer por cuanto su contrato con WWE vence el día de hoy.

Y hablando de Matt Hardy, para no quedarse atrás, escribió un tuit haciendo referencia a Jack Bauer, de la serie televisiva 24, insinuando que su Contrato de la WWE finalizaría en 24 horas.

Let’s get in some Jack Bauer before bed. pic.twitter.com/szC5tHSmvP — The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) March 1, 2020

«Vamos con algo de Jack Bauer antes de ir a la cama.»

Esta tarde volvió a escribir una publicación en referencia a su fin del contrato, invitándonos a ver todos los episodios de su serie «Free The Delete». El número «3220» es una clara referencia al día de mañana, 2 de marzo del 2020.

The #FreeTheDELETE thread With 3220 rapidly approaching, I highly recommend watching & analyzing these videos… POSTHASTE. https://t.co/q09ElJesdH — The UNKILLABLE Matt Hardy (@MATTHARDYBRAND) March 1, 2020

«El hilo de #FreeTheDELETE. Con el 2 de marzo de 2020 aproximándose rápidamente, recomiendo mirar y analizar estos videos … A TODA PRISA.»

En este punto, todo lo que hay es pura especulación y nada más. Quizás los fanáticos de la lucha libre obtendrán una respuesta a todas sus preguntas en el próximo episodio de AEW Dynamite este miércoles.