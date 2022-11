Una de las luchas más esperadas de Full Gear 2022 es la que tendrán Saraya y Britt Baker, así que también fue una de las más mencionadas en la conferencia de prensa que Tony Khan realizó recientemente para promocionar el evento pay-per-view de este sábado. El presidente puso por las nubes el combate (vía Screenrant).

It's official: @Saraya has been medically cleared and will go one-on-one with Dr. @realbrittbaker D.M.D at #AEWFullGear LIVE on PPV THIS SATURDAY at 8pm ET/5pm PT! Order now at https://t.co/yl8Cggt9pz pic.twitter.com/4IsTZCeDVC

«(No es) que todos los que vienen (a AEW) sean terribles y que aquí son los mejores. Creo que tenemos todas las razones para esperar algo grandioso cuando Saraya regrese al ring. Es una gran historia. Ha estado fuera de la lucha libre y muchas personas pensaron que nunca volvería al ring. Es muy convincente. Y fue una noticia increíble que Saraya recibió autorización para luchar y que se enfrentará uno a uno este sábado por la noche con la Dra. Britt Baker en AEW Full Gear.

«Dr. Britt Baker, DMD es una de las grandes estrellas locales de AEW. Ella es alguien que realmente se abrió camino hasta este puesto. Cuando comenzó AEW, vimos de primera mano que Britt estaba dispuesta a hacer un esfuerzo adicional, y en alguna ocasión se lesionó durnate un combate y luchó. Le han roto la nariz varias veces. Ha estado en algunos de los combates más sangrientos y bárbaros de la lucha libre profesional. La Dra. Britt Baker es salvaje. Y ella es alguien que está dispuesta a ir a la guerra por AEW.

«Saraya es francamente una de las caras más grandes y reconocibles de toda la lucha libre profesional y tiene una de las historias más conocidas. Personas de todo el mundo conocen la historia de Saraya y lo que ha superado para llegar a este combate. Y creo que eso es realmente convincente. Y es por eso que es genial que esté en AEW, y es increíble que esté regresando en AEW Full Gear».

It's official: @Saraya has been medically cleared and will go one-on-one with Dr. @realbrittbaker D.M.D at #AEWFullGear LIVE on PPV at the @PruCenter on Saturday, November 19 at 8pm ET!

Order now on all major providers, @BleacherReport / @FiteTV (intl)

🎟 https://t.co/UN1cNiJJrQ pic.twitter.com/BaHvIifWw2

— All Elite Wrestling (@AEW) November 12, 2022