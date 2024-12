Tony Khan: «ROH tendrá oportunidades en TV y streaming»

No faltan las acusaciones contra Tony Khan de no estar cuidando Ring of Honor desde que la compró en 2022. Hasta el punto de que aproximadamente un año atrás nos preguntábamos en Súper Luchas si sería viable continuar con la promotora. Por ejemplo, quien tuviera la propiedad de la misma durante su época más brillante, Cary Silkin, comentaba en verano:

«En esa era, Ring of Honor intentaba mostrar un poco de respeto por la lucha libre profesional. Claro, hacíamos algunas cosas absurdas. Allí empezó ese estilo ‘flippy dippy’ que se pondría de moda. El mismo estilo ‘flippy dippy’ que también hacía Édouard Carpentier… Había buena lucha libre en ese periodo. Ahora mismo, parece que a nadie le importa Ring of Honor. No me importa cuánto dinero tenga Tony Khan. No están tratando muy bien a Ring of Honor».

► Las oportunidades llegarán

Pero el también presidente de All Elite Wrestling pide paciencia mientras ROH se encamina a la celebración del evento de pago por visión Final Battle:

«Es una gran compañía. Me encanta ROH, y creo que realmente, para nosotros, es importante ver que hay una gran oportunidad para hacer crecer Ring of Honor mientras seguimos haciendo crecer AEW. AEW acaba de asegurar este gran acuerdo de derechos de medios, y es algo complementario tener otra gran promoción de lucha libre con esa historia. Creo que ahora hay mucho interés en Ring of Honor. He tenido grandes conversaciones sobre asociaciones televisivas con ROH, y creo que a medida que AEW sigue creciendo, habrá más grandes oportunidades para ROH en streaming y televisión.»

Por el momento, el cartel del PPV luce así: