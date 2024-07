Tony Khan: «ROH está en las conversaciones AEW-WBD»

«Tony Khan empezaría a darle más importancia a ROH«, publicábamos en SÚPER LUCHAS hace poco más de una semana. Se habla de que las futuras grabaciones en Arlington, Texas, son vistas a nivel interno como un potencial momento para dar un giro inesperado en la marca, y que desde allí, se empiecen a realizar más grabaciones de shows -con varios grabándose en un solo día. y que haya más atención hacia las rivalidades y luchas de la marca. Se espera que haya más consistencia a nivel creativo.

Además, durante la reciente conferencia de prensa previa a ROH Death Before Dishonor, Tony Khan explicó que ROH forma parte de las negociaciones para renovar los derechos de medios con Warner Brothers Discovery; el presidente acusó a WWE de mentir sobre ellas, y antes dijo que las conversaciones están siendo complejas pero geniales.

«Sí. He tenido buenas conversaciones con Warner Brothers Discovery y Ring of Honor ha sido parte de estas conversaciones, lo cual es emocionante. Es un gran momento para el negocio de la lucha libre y para AEW y ROH también, con AEW negociando un importante paquete de derechos de medios y teniendo estas conversaciones profundas y emocionantes con Warner Brothers Discovery. Es increíble para ROH estar involucrado en esto. Es algo de lo que hemos hablado. Es una gran marca. Producimos contenido excelente semanalmente y los shows de pay-per-view, además de una gran biblioteca de contenido histórico y oportunidades de marcas registradas y propiedad intelectual. Es una conversación activa en este momento y Ring of Honor es parte de las discusiones más amplias que estamos teniendo sobre AEW.»

¿Qué piensas del actual momento de ROH?

