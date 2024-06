Tony Khan: «Espero que Ricky Starks vuelva a AEW»

«No estoy lesionado. Ya lo dije entonces (luchó por última vez en el episodion de AEW Collision del 30 de marzo). No tengo respuestas. La gente me pregunta todo el tiempo, ‘Bueno, ¿por qué no estás…?’ No lo sé. No tengo ni idea. Eso no depende de mí. Sí es difícil, obviamente, no estar en televisión, pero el apoyo de la gente en líneay la gente que me envía mensajes es muy, muy dulce y conmovedor, y muy alentador, desde ese punto de vista». Esto decía recientemente Ricky Starks, que sigue desaparecido de la programación de AEW.

► Tony Khan de Ricky Starks

Mientras los fans de la casa Élite esperan a que vuelva, Tony Khan revela estar en la misma situación hablando con CBS Sports:

«Realmente, realmente me gusta mucho Ricky Starks. La última vez que lo vimos aquí fue en el torneo por el Campeonato Mundial en Parejas. Él y Big Bill formaron un gran equipo y fueron los Campeones Mundiales en Parejas. Tuvieron una gran carrera, y culminó en el último combate televisado de la legendaria carrera de ‘The Icon’ Sting. Creo que fue algo enorme que la carrera de Ricky y Bill culminara en un combate tan importante, defendiendo el Campeonato Mundial en Parejas contra uno de los mayores rivales de Ricky en AEW, Darby Allin, y otra persona, Sting. Cuando retrocedes, Ricky fue parte del primer combate de Sting de regreso a la lucha libre profesional, y eso comenzó un viaje que fue desde Revolution ’21 hasta Revolution ’24, un viaje de tres años.

AND NEW! It was a valiant effort from FTR, but the numbers were too great for Dax Harwood as we have NEW #AEW World Tag Team Champions – Ricky Starks & Big Bill! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@starkmanjones | @TheCaZXL pic.twitter.com/YTm4IGEjyP — All Elite Wrestling (@AEW) October 7, 2023

«Hablamos de cinco años de AEW, y tal vez para mí la parte más especial podría haber sido ese período de tres años de Sting, lo que pudimos hacer para darle lo que yo pensaba que era el mejor adiós en la lucha libre, y Ricky es una gran parte de eso. El primer combate de Sting y su último combate televisado, y la última victoria por título de Sting, son hitos enormes, y Ricky es una gran parte de ellos. Eso es solo raspar la superficie de todas las grandes cosas que ha hecho Ricky, y todos los grandes combates que ha tenido con tantos oponentes desde que llegó aquí, y creo que Ricky Starks es tremendo. Me encantaría involucrarlo y traerlo de vuelta a AEW en cualquier momento. Ha sido una parte fundamental de lo que hemos hecho aquí durante unos cuatro de los cinco años».