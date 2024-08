Durante varias semanas, AEW estuvo promocionando la llegada de Hologram y finalmente el oriundo de México de 25 años debutó el 20 de julio en Collision venciendo a Gringo Loco. Desde entonces, no ha faltado al programa de los sábados, derrotando sucesivamente a The Beast Mortos, y The Premier Athletes (Ariya Daivari y Tony Nese) en dos ocasiones haciendo pareja con la leyenda viviente Místico y Darby Allin, respectivamente. El pasado 11 de agosto volvió a ser Aramis contra Arez en F1RST Blood, Sweat & Beers VI.

