Tony Khan responde a las críticas por AEW Grand Slam: Australia

Ha habido quienes pensaban que AEW Grand Slam: Australia sería un PPV. En realidad, así fue anunciado en un primer momento.

The team of @KennyOmegamanX and @WillOspreay join forces to battle @TheDonCallis Family’s @kylefletcherpro & International Champ @Takesoup at #AEWGrandSlam Australia at the Brisbane Entertainment Centre, on Saturday, February 15!

Get your tickets now!

🎟️ https://t.co/GcCUMTHjVy pic.twitter.com/tLx0fhIkb9

— All Elite Wrestling (@AEW) February 5, 2025