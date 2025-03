Antes de AEW Revolution 2025, hubo muchos comentarios poniendo en duda que Jon Moxley versus Cope por el Campeonato Mundial debiera ser la lucha estelar del PPV. Una vez visto el evento, quedó en claro que no debió haber sido así. Ya no solo por el cuestionable final del combate o por la calidad sino porque viendo los tres anteriores, cualquiera de ellos hubiera sido mejor, en especial el Toni Storm contra Mariah May por el Campeonato Mundial Femenil, que precisamente terminó con un «The End», aunque esta no sería la única razón, ni mucho menos.

► Cuatro posibles luchas estelares

Dicho esto, para Tony Khan, cualquiera de las cuatro podría haber sido la última del show. Leamos sus declaraciones en el AEW Revolution Post-Show Media Scrum:

«Me pareció absolutamente fantástico. Ambos son luchadores de calidad para un evento estelar. Con AEW Grand Slam Australia, creo que armamos un gran show con grandes momentos y, considerando hacia dónde íbamos después, tenía mucho sentido. Además, tomando en cuenta de dónde veníamos, sentí que fue un evento estelar fantástico. Esta noche, cumplieron y fue absolutamente increíble, una gran lucha. Realmente creí en ello y realmente creí en la historia.

Definitivamente, esa (Storm vs. May) es una lucha capaz de encabezar un evento, tal como en Australia. Siempre es fácil analizar las cosas con retrospectiva, pero para mí, al volver a verlo todo junto, AEW Revolution es uno de mis shows favoritos de todos los tiempos. Toni Storm no estaba en condiciones de subir aquí, perdió mucha sangre.

Pensé que fue un gran momento para Swerve, para que tuviera su momento y la reacción del público con el cántico de ‘¿De quién es la casa? ¡La casa de Swerve!’. No sabían que lo volverían a ver. Fue una gran reacción y la gente apoyó a Swerve al final, lo cual nunca es una sorpresa.

De principio a fin, fue un gran show. Ese habría sido un gran evento estelar, pero también pensé que había muchas luchas que podrían haber cerrado el evento, incluidas cualquiera de las últimas cuatro. Por eso lo llamé ‘el gran cierre de cuatro’.

Sabiendo que Swerve estaba esperando su oportunidad y que es el contendiente número uno, tenía el presentimiento de que el público se emocionaría al verlo aparecer al final del show«.