Tony Khan responde a Kevin Nash sobre Will Ospreay

En medio de la polémica Triple H-Will Ospreay apareció Kevin Nash con estas palabras:

«Si tienes los c*jones para meterte con la esposa del jefe y luego tienes los c*jones para presentarte y pedir un trabajo, más te vale tener los c*jones para aguantar lo que venga. Todo en este negocio es parte del espectáculo. ¿Es Will Ospreay un talento excepcional en su estilo? Absolutamente. ¿Tiene un lugar en este negocio? Sin duda alguna. Como Paul [Triple H] no lo mencionó por su nombre, no hay necesidad de que nadie se moleste. Esta situación resalta por qué es posible que no haya hecho el cambio [a WWE], por qué es un tipo indie. Puede que no tenga un profundo entendimiento del negocio como otros lo tienen. Jade [Cargill] fue inteligente en su enfoque. Fíjate en Jade.»

► Tony Khan de Kevin Nash

Palabras que llegaron a oídos de Tony Khan y a las que el presidente de AEW contesta así en Superstar Crossover:

«Kevin Nash fue un gran luchador y respeto sus opiniones sobre la lucha libre, aunque no estoy completamente de acuerdo con él. Ha expresado algunas críticas sobre Will Ospreay con las que definitivamente no coincido. Sería descuidado de mi parte no mencionarlo.

«Personalmente, considero que Will Ospreay es uno de los mejores luchadores jóvenes del mundo y estamos muy agradecidos de tenerlo en AEW. Ha estado ofreciendo grandes actuaciones semana tras semana desde su debut. Ha participado en luchas memorables en eventos de pago por visión. Es realmente fenomenal. He escuchado críticas de Kevin que no comparto necesariamente sobre Will y algunas de sus opiniones sobre la lucha libre actual, simplemente no las comparto. Sin embargo, le deseo todo lo mejor y le tengo un gran respeto».

¿Qué te parecen las palabras de Kevin Nash? ¿Y las de Tony Khan?