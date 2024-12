Tony Khan responde a Eric Bischoff: «AEW seremos los primeros»

2025 puede ser un gran año para AEW, empezando por su llegada a MAX. Mientras, 2024 está dejando un sabor agridulce, incluso malo, según Eric Bischoff, para quien la casa Élite no tiene esperanza. Pero todavía queda por delante el último evento de pago por visión, Worlds End, se está celebrando el esperado torneo Continental Classic… A ver qué pasa. De momento, veamos cómo aborda Tony Khan ambas cuestiones.

«Estoy emocionado por la oportunidad de seguir teniendo grandes shows como el de esta noche en TBS, con Wednesday Night Dynamite cada semana y Collision cada sábado en TNT, y luego el simulcast. Creo que AEW llegando al streaming en MAX será una gran oportunidad. Está en millones de hogares, en muchos hogares donde ya no tienen cable. Es genial estar en TBS y TNT. Son pilares de la industria del cable. Como dije antes, también son pilares del negocio de la lucha libre profesional. TBS y TNT son canales en los que quieres estar si estás en cable. Pero también es realmente importante estar en streaming. Seremos la primera compañía en hacerlo: AEW será la primera en transmitir simultáneamente los shows en cable y streaming al mismo tiempo. Y eso será algo enorme para AEW en 2025 y en los años venideros», comenta el presidente en The Battleground Podcast.

«No tengo idea. Realmente no me importa lo que diga. Hemos hecho un trabajo realmente, realmente bueno y tenemos algo grandioso con AEW de lo que estar muy orgullosos. No solo vamos a estar haciendo shows en TBS y TNT durante muchos años, sino que vamos a establecer el récord de la corrida más larga de lucha libre profesional en TNT. Es algo bastante asombroso porque, para una compañía de solo cinco años, hemos logrado muchísimo. Establecimos el récord mundial de ventas de boletos de lucha libre y estamos entrando en este nuevo acuerdo de derechos de medios que es histórico, y ni siquiera ha comenzado aún«, dice en K&C Masterpiece.

A chill floats through the air… #WinterIsComing!

The tradition continues as #AEWDynamite will be LIVE THIS WEDNESDAY December 11th from the @tmobilecenter in Kansas City, MO and on @TBSNetwork at 8pm ET/7pm CT! pic.twitter.com/TSWKpGlfkX

— All Elite Wrestling (@AEW) December 9, 2024