Tony Khan: «Relaciones Públicas de WWE mienten…»

AEW ya habría alcanzado un nuevo acuerdo con Warner Brothers Discovery, dicen algunos. Sin embargo, Tony Khan acusa a las Relaciones Públicas de WWE de difundir esa información falsa. El presidente de la casa Élite fue preguntado por las negociaciones por Brandon Thurston de Wrestlenomics durante la reciente conferencia de prensa previa a ROH Death Before Dishonor.

► Tony Khan contra Relaciones Públicas de WWE

«No suelo hacer esto, pero ya que Brandon lo mencionó y preguntó. Ayer, un miembro importante de los medios de comunicación de lucha libre me comentó que WWE está diciendo a la gente que, y no sé por qué WWE está contando a la gente sobre nuestro acuerdo de derechos de medios. No sé si es asunto suyo. No entiendo por qué el departamento de relaciones públicas de WWE llama a la gente y habla sobre mi negocio. WWE PR está diciendo a la gente que el acuerdo está cerrado y que está al mismo nivel que nuestro acuerdo anterior. Eso no es cierto. No sé por qué el PR de WWE y por qué miembros importantes de los medios de lucha libre, que son muy creíbles y nunca me han mentido, están diciendo eso. No es asunto suyo. Creo que el PR de WWE realmente se involucra en muchas cosas en las que no debería involucrarse. Puedo decirles que eso es completamente falso. Cuando hagamos un acuerdo para AEW, será un gran acuerdo con un gran aumento respecto a lo que hemos estado haciendo. Estamos en una muy buena posición y hemos estado haciendo grandes negocios aquí, a pesar de lo que están tratando de hacernos. Gracias.»

¿Qué piensas de las palabras de Tony Khan?

