Tony Khan recuerda el infame ataque de The Elite

Durante el episodio de AEW Dynamite del 24 de abril de 2024, The Elite atacaron a Tony Khan, incluyendo un TK Driver de Jack Perry en lo que parecía un intento de toma de control del «Scapegoat», The Young Bucks y Kazuchika Okada de la casa Élite pero que terminó quedando en nada, siendo los Death Riders quienes tomaron el testigo de aquella historia, aunque olvidándose del mandamás, quien causó sensación apareciendo en el draft de la NFL con un collarín.

► Un ataque infame

Camino al evento de pago por visión Revolution 2025, el presidente y fundador de la compañía se acuerda de aquel ataque mientras habla en Sedano & Kap:

«Eso no fue intencional (lo del collarín). Fui víctima del spike piledriver, el movimiento más letal en la lucha libre profesional. Me lo aplicó uno de los mejores equipos de parejas de todos los tiempos, los Young Bucks. Ellos son Vicepresidentes Ejecutivos de la empresa, junto con Kenny Omega, y estaban tratando de hacer una jugada de poder, pero yo soy el Presidente. Querían controlar el negocio, así que me derribaron. Me aplicaron un spike piledriver, pero sobreviví y aparecí en el draft de la NFL con un collarín. Los luchadores salieron a vengarse, un hombre fue incendiado. Jack Perry, una estrella de Hollywood, el hijo de Luke Perry, fue incendiado por Darby Allin cuando vino en mi ayuda.»

Cuando le preguntaron si su sed de sangre había sido satisfecha, Khan respondió: «Definitivamente. Cuando eso pasó, me sacaron de mi silla con los audífonos puestos, me rompieron la camisa y me lanzaron al suelo. Apenas un segundo y medio después, en una fracción de segundo tras ser arrojado a la rampa, Darby Allin apareció con un lanzallamas y prendió fuego a Jack Perry.»