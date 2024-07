Antes de que AEW diera comienzo, Tony Khan se reunió primero con Matt Jackson y su esposa, Dana. Después con Nick Jackson. Y más tarde con Cody Rhodes y su agente, Brian Wittenstein. Por ejemplo, con Kenny Omega no pudo hablar hasta el final de su contrato con NJPW. El presidente de la casa Élite, que acaba de realizar el episodio 250 de Dynamite camino a All In, comparte aquellos momentos en una entrevista con Liam Crowley de ComicBook.

► La primera vez de Tony Khan con The Elite

“Fue unos meses después de mi primera conversación con Kevin Reilly que tuve mi primera conversación con Matt y su esposa Dana. La primera persona con la que hablé de The Elite fue Matt y Dana. Me llamaron el 3 de julio de 2018. Creo que Nick pensó: ‘Este tipo está loco’. Todos han oído hablar de charlatanes que aparecen de la nada en la lucha libre, y ellos habían visto mucho de eso, y no creo que esos chicos fueran a tomárselo en serio, pero algo en mi enfoque intrigó a Matt.

“Honestamente, creo que fue el hecho de que venía del propietario de los Jacksonville Jaguars lo que les dio credibilidad. Después de eso, me reuní con el agente de Cody, Brian Wittenstein, porque Matt contactó a Cody y dijo que había sido una gran llamada. Hablé con Matt y Nick juntos, luego conocí a Brian, y Brian me presentó a Cody y tuvimos todas estas grandes conversaciones.

“Pasó un tiempo antes de que pudiera hablar con Kenny porque Kenny estaba con New Japan Pro Wrestling. Lanzamos con Matt, Nick Jackson, Hangman Page, Cody Rhodes, MJF, Pac, Chris Jericho, Dr. Britt Baker, y muchos otros que vinieron al rally en Jacksonville cuando anunciamos AEW el 8 de enero de 2019. Kenny se unió a nosotros un mes después de cumplir sus obligaciones con New Japan. Es una locura pensarlo ahora.”

4 years ago TONIGHT, the #AEW Double or Nothing kick-off rally began! Relive this historic #AEW moment right here:

▶️ https://t.co/vCw0TKHl5X pic.twitter.com/mHXwvRhfqL — All Elite Wrestling (@AEW) January 8, 2023