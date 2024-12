Tony Khan: «Quise firmar a Bandido cuando empezamos AEW»

A finales de 2018, Bandido ocupó varios titulares de la actualidad luchística por estar en la agenda de WWE, AEW (cuando esta ni siquiera había sido presentada todavía como tal) y ROH, haciendo honor a su sobrenombre de «El Más Buscado». Y Bandido decidió firmar con la casa del honor.

Por entonces, estas fueron las razones de la decisión del mexicano, según expuso entonces Dave Meltzer.

«La gran sorpresa de la semana fue la firma de Bandido, cuando era uno de los nombres clave que AEW buscaba fichar. AEW, sin haberse puesto en marcha, no tenía una oferta en firme, aunque se entendiera que lo querían. Y ha sido una sorpresa que firmara con ROH.

«Cercanos a la situación me dijeron que Bandido se decidió en base a que Elite no tiene un acuerdo televisivo, ni detalles específicos o fechas. Y le ofrecieron un buen dinero por no muchas fechas, por figurar en televisión dentro de una promoción donde será impulsado, y con conexión con New Japan. Bandido adora a los Young Bucks, quiere que tengan éxito, y le hubiese encantado ir en esa dirección, pero había muchas cosas en el aire».