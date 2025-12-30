Tony Khan quiere repetir AEW Grand Slam en México en 2026

El éxito de AEW Grand Slam México 2025 no solo marcó un antes y un después para la empresa All Elite Wrestling en territorio mexicano, sino que abrió la puerta para convertir este evento en una tradición anual. Tony Khan, presidente de AEW, dejó claro que su objetivo es volver a la Arena México en 2026, impulsado por los resultados, la respuesta del público y la sólida alianza con el Consejo Mundial de Lucha Libre.

Grand Slam México 2025 se celebró el miércoles 18 de junio desde la icónica Arena México, en un episodio especial de 2.5 horas de AEW Dynamite. El show fue transmitido en vivo por TBS y Max en Estados Unidos, mientras que en México pudo verse a través de Fox Sports. La asistencia rondó entre los 14,000 y 16,000 aficionados, con un lleno total o muy cercano a la capacidad máxima del recinto.

El evento destacó por su fuerte carga simbólica y cultural, al ser el primer evento televisado de AEW en México y por combinar el estilo de la lucha libre mexicana con las historias y figuras de AEW. El cartel incluyó combates como la victoria de Místico sobre MJF, la consagración de Mercedes Moné como Campeona Mundial Femenil CMLL ante Zeuxis, así como un evento estelar multitudinario encabezado por Jon Moxley y los Young Bucks.

Además, el impacto se reflejó en los números: Grand Slam México registró los ratings más altos de AEW en todo 2025 hasta ese momento, consolidando a la Arena México como una plaza clave para la empresa estadounidense.

► Tony Khan piensa volver a México en 2026

Tony Khan fue claro al hablar sobre el futuro del evento y la relación con el CMLL:

“Quiero absolutamente volver a hacer Grand Slam México en 2026. Tenemos unos socios increíbles en CMLL y es un honor trabajar con ellos. La experiencia en Arena México fue fantástica y queremos volver.”

Con estas declaraciones, AEW deja abierta la posibilidad de que Grand Slam México se convierta en una cita fija dentro de su calendario internacional, reforzando su presencia en Latinoamérica y profundizando la alianza con la empresa mexicana más longeva de la lucha libre.