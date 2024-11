El presidente y dueño de AEW, Tony Khan, ha dado unas declaraciones que dejarán a los fanáticos de la buena lucha libre en México bastante emocionados.

Y es que Khan fue entrevistado recientemente en el videopodcast Q101, y allí reveló que está planeando realizar un show en México.

Aunque fue bastante escueto en sus palabras, Khan aseguró que está trabajando para que esto ocurra, y que, tarde o temprano, va a realizar un show de AEW en el país azteca. Estas sus palabras:

«No puedo esperar a, eventualmente, llevar a AEW a México por primera vez. Bueno, nunca antes lo había dicho. Pero, tengo que decirlo: Tarde o temprano, tendrá que haber un show de AEW en México. Si pudiera ir a cualquier lugar, a cualquier arena en México, me encantaría hacer la función en la Arena México.

«Y trabajar con el CMLL y llevar a AEW allí por primera vez en la historia, sería asombroso. No sé si lo haré yo por mi cuenta, pero sé que pasará. Llevar. Creo que Salvador Lutteroth González estaría encantado de tenernos allí en la Arena México. Y, para nosotros, sería un honor llevar a AEW a México por primera vez».

Tony Khan is planning to bring AEW to Mexico for the first time and possibly at Arena Mexico. 👀https://t.co/q71RBOKoYP pic.twitter.com/Ol1q1W5jwW

— gifadamus.bsky.social (@istomatoafruit) November 20, 2024