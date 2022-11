AEW va camino de cumplir cuatro años de vida, lo cual es una locura, con todo lo que han logrado hasta ahora. Pero, ¿cómo serán dentro de otros cuatro? ¿Y de 10, 15 o 20? Poco a poco la compañía ha ido creciendo, ha ido mejorando, se ha ido expandiendo, y eso no se va a detener. Por ejemplo, hablando recientemente en Busted Open Radio, Tony Khan adelantaba que quiere extender el contenido en 2023. Y mencionó la posibilidad de hacer más eventos en vivo.

#AEWFullGear

TOMORROW

Live on PPV

PPV: https://t.co/CITfOqL15q…@PruCenter Newarkhttps://t.co/aqstEqDXrr

Full Gear is always a great show! With >$950k tickets sold, we're hours from our first $1 million Full Gear live gate!

See you TONIGHT on TNT for#AEWRampage + Countdown pic.twitter.com/2aQz304bgI

— Tony Khan (@TonyKhan) November 18, 2022