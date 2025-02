Tony Khan quiere dejarle AEW a sus hijos

Durante décadas, parecía inimaginable que WWE dejara de ser una empresa familiar a manos de Vince McMahon y su familia. Nunca estuvo demasiado claro qué iba a suceder cuando él se retirara (o falleciera) pero siempre se pensó que sus personas cercanas (Triple H, Stephamie McMahon, Bruce Prichard…) tomarían las riendas. Sin embargo, terminó siendo vendida y en la actualidad es propiedad del conglomerado de medios Endeavor.

► Una empresa familiar

Y si eso acabó sucediendo, cualquier otra compañía podría ser vendida. No obstante, Tony Khan no tiene la intención de hacerlo con AEW. El fundador y presidente de «Where The Best Wrestle» explica en una reciente entrevista con CNBC Sport que quiere mantenerla privada para un día poder dejársela a sus hijos. Cabe mencionarse que el mandamás All Elite no es padre todavía (tampoco se sabe nada sobre si tiene o no pareja).

«Quiero construir». Todavía soy un ejecutivo relativamente joven y, algún día, me gustaría tener una familia, y espero que puedan trabajar en el negocio. Es un negocio familiar.»

Sí que se sabe, según las palabras del propio Khan en otra entrevista, que vive con su padre en su yate:

«Es fantástico, ahí es donde vivo. Mi padre es una persona espectacular, un gran líder en la industria, un emprendedor y un ejemplo del sueño americano. Llegó aquí sin nada y todo lo que ha logrado construir es una verdadera historia de éxito. Gracias a él, hemos podido hacer muchas cosas grandiosas. Me siento muy bendecido de ser su hijo, es un gran hombre. Además, también vivo con él en un barco».