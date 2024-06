Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) son agentes libres desde que sus contratos con TNA expiraran a finales de marzo y han estado negociando un acuerdo con AEW mientras luchan en la escena independiente, desde Smash Riot At The Music Hall hasta DPW Limit Break pasando por MCPW Battleground.

► ¿Motor City Machine Guns de regreso en AEW?

Hablando recientemente con Shakiel Mahjouri de CBS Sports, Tony Khan fue preguntado acerca de cuán probable es que los fanáticos de la casa Élite vean a los que fueran Campeones de Parejas en TNA, ROH, NJPW, NWA o GCW en la compañía en 2024. El presidente no confirma nada pero quiere verlos de regreso.

«No puedo decir eso con certeza. Pensé que fueron excelentes aquí en 2022, cuando aparecieron en All Out. Eso salió muy bien, fueron tremendos y añadieron mucho a la cartelera. Me encantó tenerlos aquí. Originalmente, ese lugar estaba destinado para The Briscoes. No pude usar a The Briscoes, no se me permitió usar a The Briscoes en esa situación. Creo que habría sido genial, pero Motor City Machine Guns vinieron y realmente nos ayudaron en ese momento, siendo parte del show cuando había un lugar destinado para otro gran equipo, en mi opinión, tal vez el mejor equipo de todos los tiempos, The Briscoes. Necesitábamos a alguien realmente fuerte, alguien muy bueno para venir y ayudarnos, y ahí es donde Motor City Machine Guns entraron hace unos dos años y fueron una gran parte de All Out ’22, y me encantaría tenerlos de vuelta aquí en cualquier momento. Creo que ambos son geniales.»

Jay Lethal and @IMPACTWRESTLING‘s Motor City Machine Guns Alex Shelley and Chris Sabin, along with Sonjay Dutt and Satnam Singh, are here at #AEWAllOut and we are LIVE on PPV! Order it now on major providers, @BleacherReport, intl @FiteTV+@ppv_com pic.twitter.com/hc3wX8V9Yi — All Elite Wrestling (@AEW) September 5, 2022