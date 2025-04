Tony Khan presentó nuevo campeonato femenil de ROH

Collision nos dejó anoche varios acontecimientos de peso para el devenir de AEW, con avances en los torneos de la Owen Hart Foundation. Pero tras su emisión, la fanaticada pudo ser testigo de una importante noticia para ROH.

Tony Khan apareció en el escenario de la arena con un nuevo título en la mano, el Campeonato Femenil Puro, cuya primera portadora quedará definida mediante un torneo a iniciarse durante el próximo Supercard Of Honor, cita prevista para el 2 de mayo desde el Adrian Phillips Theater en el Boardwalk Hall de Atlantic City (New Jersey, EEUU). Khan no compartió mayores detalles sobre esta nueva corona.

El Campeonato Puro ROH, equivalente varonil, fue introducido por primera vez en 2004, hasta su unificación con el Campeonato Mundial ROH en 2006, cuando Bryan Danielson derrotó a Nigel McGuinnness en el evento ROH Unified. Ya a finales de 2020, volvió a introducirse, mediante un torneo ganado por Jonathan Gresham.

Con tal añadido, ROH presenta ya ocho oros: el Campeonato Mundial (que porta Bandido), el Campeonato Mundial Femenil (que porta Athena), el Campeonato Mundial de Televisión (Komander), el Campeonato Mundial Femenil de Televisión (Red Velvet), el Campeonato Puro (que porta Lee Moriarty), el Campeonato Femenil Puro, el Campeonato Mundial de Parejas (Dustin Rhodes y Sammy Guevara) y el Campeonato Mundial de Tríos (Dustin Rhodes y The Von Erichs).

► ROH, el gran reducto para las amazonas

De un tiempo a esta parte, ROH se ha convertido en una suerte de contraparte de su promotora hermana, donde se apuesta precisamente por los dos «colectivos» que menos oportunidades reciben bajo los focos de AEW: la lucha mexicana y la división femenil.

Mientras Bandido y Komander son campeones y gladiadores del CMLL tienen en ROH casi su segundo escenario de trabajo, el «bookeo» que disfrutan las mujeres dista bastante del que reciben en AEW. Asimismo, por encima incluso de su homónimo varonil, Athena supone el principal rostro en ROH, llevando el peso de la marca durante los dos últimos años.

Sin embargo, la introducción del Campeonato Femenil Puro no está exenta de críticas, pues muchos apuntan a la futilidad de sumar una nueva correa cuando, por ejemplo, el Campeonato Mundial de Televisión lleva más de dos meses sin defenderse. Cabe apuntar que Red Velvet, actual monarca, debió ausentarse del show que el CMLL produjo por el Día Internacional de la Mujer el pasado 7 de marzo por una lesión, y la competidora no ha vuelto a luchar desde aquella última defensa. Cabe pensar pues que continúa convaleciente.