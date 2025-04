Tony Khan opina sobre el final de AEW Dynasty 2025

Si le preguntan a un servidor, el final de AEW Dynasty 2025 fue horrible. ¿Por qué? Porque fue otra vez lo mismo, Jon Moxley defendiendo con éxito el Campeonato Mundial con una interferencia. El regreso de los Young Bucks no significa nada ya que probablemente la historia que vayan a contar a partir de ahora no valga la pena para lo que causaron y solo fueron una excusa para que Moxley siga con el título y, como los Death Riders, continúe aburriendo. Además de que todo el evento fue absolutamente predecible. Disculpen estas palabras pero a veces uno también quiere desahogarse. Dicho esto, ¿qué piensa Tony Khan, presidente y fundador de la casa Élite?

«Absolutamente, lo tengo en cuenta (las opiniones de los fans). Tuvimos muchos grandes momentos para los fanáticos esta noche. Swerve fue el hombre más popular en la casa esta noche. Tuvimos dos grandes campeones mundiales de AEW en este combate, y el regreso de los Young Bucks arruinó lo que podría haber sido un gran combate por el campeonato mundial en una noche con muchos momentos favoritos de los fanáticos. Obviamente, ese no fue necesariamente el resultado que muchas personas esperaban. Por otro lado, creo que Jon Moxley ha sido, desde el principio de AEW, una de las figuras más importantes desde el primer pay-per-view que hicimos. Ahora esto es muy interesante. Esto genera mucha intriga al tener el regreso de los Young Bucks.

Es importante recordar que no hemos visto a los Young Bucks en AEW por casi seis meses. Desde el principio, han sido fundamentales para el lanzamiento de la empresa. Son los padres fundadores. Verlos regresar de esta manera e involucrarse, interrumpiendo lo que podría haber sido un gran momento para los fanáticos, es consistente con el tipo de personajes que hemos visto en los Young Bucks en los últimos años. Diría que crea una situación intrigante. Ciertamente, los fanáticos están del lado de Swerve. Están con él tanto hoy, después del evento, como en cualquier otro momento. No creo que la intervención de los Young Bucks y arruinarlo cambie eso. Esta noche, crea una situación intrigante. Soy muy consciente de que los fanáticos adoran a Swerve y él es una de nuestras estrellas más populares. Jon Moxley, podrías argumentar, no solo por su historia, sino también por lo que ha hecho recientemente, ha hecho grandes cosas por la compañía».