Tony Khan opina acerca del nuevo programa WWE ID

WWE ha lanzado un programa llamado WWE ID con el objetivo fortalecer el ecosistema de la lucha independiente, apoyar a luchadores emergentes de esta escena y nutrirse a su vez del mejor talento joven que esta presenta al mundo.

► El programa WWE ID

Durante la conferencia de prensa posterior a AEW Full Gear 2024, le preguntaron a Tony Khan por ello:

«Es interesante. Realmente no sé cómo va a funcionar. Entiendo que hay algún tipo de cláusula de derecho de tanteo involucrada. Aún no hemos llegado a un punto donde esto haya generado un conflicto. Sin embargo, creo que afectará a la escena independiente de alguna manera. Hemos tenido una gran experiencia aquí a lo largo de los años trayendo a jóvenes luchadores. Durante la pandemia, el mejor lugar para los luchadores independientes para conseguir trabajo fue AEW, especialmente en AEW Dark y Elevation.»

«En AEW, tanto hombres como mujeres, hemos visto a muchos grandes luchadores abrirse camino desde la escena independiente. Hemos firmado grandes agentes libres y también tenemos a muchos talentos nacidos aquí desde el primer día. Es una gran mezcla. Espero que sigamos firmando talento increíble de las independientes. Creo que este es un mecanismo diferente y algo a lo que hay que prestar atención. Hasta ahora, no ha generado grandes conflictos ni nada parecido, pero imagino que definitivamente influirá en la escena de la lucha libre independiente. Es algo que sin duda hay que observar de cerca.»

Hasta ahora, los luchadores anunciados para WWE ID son:

Aaron Rourke – Beyond Wrestling

Bryce Donovan – Wrestling Open

«Cold Brew» Cappuccino Jones – This is Wrestling

Ice Williams – Future Stars of Wrestling (FSW)

«Cartwheel» Jack Summit – Game Changer Wrestling (GCW)

Jackson Drake – Firestar Pro Wrestling (FSPW)

Marcus Mathers – Game Changer Wrestling (GCW)

«Real-Life Action Figure» GAL – Wrestling Open

Ricky Smokes – Chaotic Wrestling

Sam Hardaway Holloway ​​​​​​- International Wrestling Cartel (IWC)

Sean Legacy – Pro Wrestling Revolution/NOAH

Zayda Steel ​​- Combat Zone Wrestling (CZW)

«The Petite Powerhouse» Zara Zakher – Millenium Pro Wrestling (MPW)

Jordan Oasis – Future Stars Of Wrestling (FSW)

«Intangible» Zoë Sager – Lions Gate Dojo

Brad Taylor – Paradise Alley Pro Wrestling (PAPW)

«The Problem» Aaron Roberts – Memphis Wrestling