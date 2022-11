Tony Khan ofrece actualización del estado de «Hangman» Page

Booker T cree que los seguidores de AEW no tienen consideración por la integridad física de los talentos de esta empresa. Pero no fue lo que pudo verse el pasado 18 de octubre en Dynamite, cuando Jon Moxley endosó un tremendo Lariat a «Hangman» Page que hizo que este diera la vuelta sobre sí mismo y cayera de mala manera sobre su cabeza, instalando un sonoro silencio entre el respetable del Heritage Bank Center de Cincinnati (Ohio).

Poco después, supimos que Page había sufrido por tal caída una conmoción cerebral, aunque por fortuna, el propio vaquero afirmó encontrarse bien vía Twitter.

hey thanks everyone for being so nice, im doing alright and feeling good today. had a nice panini for lunch. thanks to paul, medical, mox, brandon, bj, etc, (insert introspective yet merciless quote about unfinished business here)