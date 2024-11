Si Bryan Danielson volver a luchar o no en AEW es una incógnita -no ha sido visto en la casa Élite desde que perdiera el Campeonato Mundial a manos de Jon Moxley en WrestleDream, lo que supuso no quizá su retiro pero sí el final de su carrera a tiempo completo- pero Tony Khan no pierde la esperanza de recuperar al «American Dragon» para los rings.

► La esperanza es lo último que se pierde

«La carrera de lucha libre a tiempo completo de Bryan terminó de manera muy diferente a la de Sting, pero hay mucha esperanza. Sting ha dicho que ha terminado y que concluyó su carrera de la mejor manera posible. En el caso de Bryan, su carrera a tiempo completo podría haber terminado, pero tengo la esperanza de que algún día, de alguna manera, volverá. Bryan aprovechó el momento más grande que AEW pudo poner frente a él. Su combate con Swerve fue increíble. El momento que tuvo con su familia fue todo lo que siempre quise para él.

«Es desgarrador lo rápido que todo nos fue arrebatado, pero siempre recordaré ese momento para Bryan. Fue todo lo que siempre quisimos ver de él, y espero que algún día, de alguna manera, tengamos otro momento con él.

«En cuanto a Sting, su despedida fue una noche hermosa, un verdadero punto culminante para la empresa en lo que creo que es el mejor año de AEW en cuanto a pay-per-views. Podrías comparar cuatro o cinco shows de este año con los mejores de nuestra historia. Esas dos noches—Sting en Revolution y Bryan Danielson en All In—son dos de las mejores en la historia de AEW«.

